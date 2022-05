- ¿Se tiene la misma presión del juego del domingo ante Puebla que los ocho últimos partidos para evitar la multa?

- No, no es la misma presión, debido a que otro de los principales motivos que había era el evitar la multa, entonces estábamos bajo presión y bajo límite de tiempo, ya que yo me hago cargo de ocho partidos, pero no me puedo hacer cargo de los 26 anteriores para solucionar esta situación.

Entonces con el compromiso que todo esto implicaba, era ayudar a que eso no pasara, teníamos la premura y todo, pero lo pudimos sacar adelante, se puede decir que ahora en adelante es ganancia, jugar reclasificación por primera vez, con la esperanza de hacer un buen partido, aunque vamos de visitante; sin embargo, el equipo se ha comportado de la misma manera en casa y fuera, la idea es poder seguir avanzando y poder entrar a la liguilla.

Haremos todo lo que esté de nuestra parte en la cancha y que los jugadores salgan iluminados para que salgan las cosas bien.