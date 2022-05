“(Me siento) muy contento de estar aquí, muy a gusto la verdad, me he encontrado con una institución en crecimiento, con una estructura bien establecida y con todas las herramientas necesarias para seguir construyendo y seguir en progreso para la institución”, externó Caballero Schiker.

Pero no únicamente le cambió la cara al cuadro de los Cañoneros en ocho partidos y salvó al club de no tener que hacer algún pago millonario por el cociente, sino que de paso logró meterse a la zona de repechaje, algo histórico de la institución en su corta estancia en el máximo circuito del balompié nacional.

“Sabíamos que había una situación que teníamos que ir reacomodando, sentía que tal vez el equipo estaba un poco desordenado, pensando un poco más en defenderse que en atacar, y desde el análisis me di cuenta que había un plantel para más de la situación en la que estaba.

Los primeros juegos no fueron encaminados de los triunfos, pero eso no impidió en seguir trabajando de la misma manera el ex mundialista.

“Los primeros cuatro partidos hubo mejoría, pero tal vez no se pudieron conseguir los resultados, aunque sí se veía que tarde que temprano iba a pasar. Desde el primer juego ante León, el equipo mostró otra cara, otra postura, se perdió de todas maneras, pero había un estilo o una idea que todo iba a ser diferente a lo que se estaba haciendo.

“Costó un poco, tres partidos para sacar un resultado positivo, pero jugando bien y cada día mejor, sabía que las cosas mejorarían, al llegar un entrenador siempre lo motivacional cuenta porque es una cara distinta, sin embargo los resultados vienen del trabajo y de lo constante, porque ya se forma una base y va de la mano de los cimientos del equipo, llegando enseguida cuatro juegos y cuatro triunfos, con victorias de visita, algo que se había complicado anteriormente”.