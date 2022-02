“Para la segunda mitad tuvimos que echar mano de la defensa y eso fue complicado para nosotros. Pero me quedo contento por los jugadores y la afición”.

“Cada juego nosotros tenemos que mostrar personalidad y coraje en la cancha, con el objetivo de buscar el arco rival constantemente y para nosotros fue un momento emotivo, pues le dimos la primera alegría a la marea morada. Estoy muy orgulloso de los jugadores, ganarle al América es algo tremendo e histórico”.

Después de ganarle a Xolos y América en el Kraken, San José espera que su equipo siga ascendiendo en la tabla general, donde actualmente ocupa el décimo sitio, con 6 unidades.

“Queremos seguir mejorando, hemos tenido ocho jugadores nuevos, es bueno que haya habido esa paciencia, sobre todo hacia los jugadores que se tienen que adaptar. No sentíamos que los rivales fueran superiores a nosotros, no sentíamos que era justo que no tuviéramos puntos. Ésta es la imagen que queremos dar”.