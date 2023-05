Disputó su tercera Final de la categoría y ha levantado 2 títulos; lo que sí es que lo pone como el técnico más exitoso de la Liga de Expansión al pelear en 3 de los 6 campeonatos que lleva este certamen. Por eso, levanta la mano para un día dirigir en Primera División.

“Es por eso que estamos aquí. Trabajar todo el tiempo en Liga de Expansión no es sencillo. No tienes las mejores condiciones. Sí estoy muy contento, van 6 torneos y he tenido la posibilidad de jugar 3 de ellas, es decir, he disputado la mitad de las Finales y esto me llena de orgullo. Me parece que eso es parte del trabajo simplemente, y si viene algo más adelante en Liga MX, desde luego que se analizará y con mucho gusto. Me parece que esta es la manera de levantar la mano. Es la manera”