El empate bastó a los Cañoneros para evitar las dos mayores multas por el tema del cociente, sin embargo, no se libraron del pago de 33 millones de pesos.

“El resultado me supo a un ahorro, a unos cuantos millones, mejor dicho bastantes, que era parte del objetivo cuando me dieron el interinato, hicimos tres partidos y sabíamos que no iba a ser fácil por los rivales que enfrentamos y porque el equipo no tenía un nivel óptimo de juego”, dijo Adame.

“Estoy satisfecho con el trabajo realizado en los partidos que me tocó y también por el desempeño de los jugadores”.