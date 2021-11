MÉXICO._ Haret Ortega tuvo un paso por las Águilas del América de Santiago Solari. El joven defensor de 21 años de edad se formó en las categorías inferiores del club, jugó una temporada y se marchó al Toluca. Durante su pasantía en el conjunto azulcrema, Haret reveló que tuvo algunos inconvenientes con el talentoso número 10 del club, Sebastián Córdova, por andar de “chapulín”.

“No me cae mal (repite en tres ocasiones), aclaro, porque no me tocó tratarlo, pero por andar de ‘chapulín’ con una chava que yo llegué a hablar... yo me llevaba con la chava, cuando yo le hablaba él también le hablaba y la seguía y la dejaba de seguir”, sentenció el jugador del Toluca a través de un directo en Twitch.