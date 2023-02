El hermano del astro argentino Lionel Messi, Matías, dijo en el canal de Twicht que si el campeón del mundo regresa a Barcelona primero tendrían que hacer una buena limpieza y apunta directamente hacia la salida del presidente del club, Joan Laporta.

Matías Messi participó en una transmisión en vivo por el canal de Twitch de su hijo, Tomás. Interactuando con la gente que veía la transmisión, comentaron que sería lindo ver a Lionel volviendo al patio de su casa, o sea al Camp Nou. Pidieron la opinión de Matías y contestó que era una respuesta muy fácil para él, pues considera que no regresarán al Barcelona ya que, en caso de hacerlo, harían una buena limpieza empezando por echar a Laporta.

“Tengo un recorte del SPORT pegado en mi casa que dice: “Messi debería volver a Barcelona”; y yo lo subtitulé “jajajaja, no vamos a volver a Barcelona”, y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona. No se que opinen ustedes pero para mi, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie. Entonces que te paguen así, no está bueno”, afirmó Matías Messi en el canal Labajada10.