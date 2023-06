La directora del Imdem fue la encargada de dar la bienvenida a los jugadores, cuerpos técnicos y familiares que viajaron hasta Mazatlán, para disfrutar el torneo y los atractivos del puerto.

“Hoy no importa si no cae ese gol, no importa si tú no detienes ese gol... con el trabajo tanto de tus padres como de los entrenadores, de los árbitros y nosotros, las autoridades, lo que vas a obtener es una gran disciplina y responsabilidad, que te harán ser un gran ser humano”, expresó Fabiola Verde.