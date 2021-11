Inglaterra, Suiza y Dinamarca reservaron sus billetes para la Copa Mundial de la FIFA en la jornada del lunes, mientras que Italia quedó relegada a los playoffs tras no pasar del empate ante Irlanda del Norte.

La campeona de Europa, al repechaje

Italia no pudo certificar su condición de favorita en estos Clasificatorios Europeos tras quedar relegada al segundo puesto del Grupo C. Italia necesitaba ganar a Irlanda del Norte y que Suiza no lo hiciera ante Bulgaria, pero el elenco de Mancini acabó empatando sin goles a domicilio ante Irlanda del Norte.

Suiza, por su parte, saldó su partido con triunfo de 4-0 ante Bulgaria y asaltó la primera plaza de la sección para llegar a la Copa del Mundo de forma directa.