“Son partidos de preparación, si habrá gente nueva, que queremos ver cómo se comparta fuera del campo de juego. Dentro tenemos a todos muy vistos, cómo son ellos, su conducta, me ocupa el 365, sé qué haces, pero quiero ver qué haces el resto de la semana. Me ocupa mucho que entiendan en dónde están parados. Sí voy a llamar gente distinta”, dijo.

Por otra parte, indicó que tanto Carlos Vela como Guillermo Ochoa mantienen la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana en este proceso rumbo a 2026, mientras sigan demostrando ganas de vestir la camiseta del Tricolor.

“La verdad no le cierro la puertas a nadie, si los futbolistas son mexicanos por nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas más que solamente estén en buen momento y que quieran estar en la selección, es una condición sine qua non, tienen que tener orgullo por la Selección. Me da gusto que Carlos vuelva, es mexicano, nos ha dado muchas alegrías, tiene talento, están las puertas abiertas para él y cualquiera”.

El próximo 10 de octubre la Selección Nacional de México estará enfrentando al Valencia, equipo de la Liga española, una situación atípica porque no hay selecciones disponibles por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

“El Vasco” ya sabe lo que es enfrentar a club estando en el banquillo de la Selección, y es que en 2011 enfrentó al AC Milán en Estados Unidos.