SEVILLA._ Javier Aguirre regresa a la Final de la Copa del Rey 19 años después y, pese a ello, se toma con calma el partido que decidirá al próximo campeón de la competencia. El duelo será entre el Mallorca, club que dirige el mexicano y el Athletic, escuadra contra la que los Bermellones perdieron en febrero 4 a 0.

Aunque el antecedente es negativo, Aguirre señaló este viernes en conferencia de prensa que el Mallorca saldrá a competirle de tú a tú al Athletic de Ernesto Valverde, quien ya ganó la Copa del Rey en la temporada 17/18 con el Barcelona.

“Queremos competir, ganar el partido y ser campeones. Es un equipo que nos ganó en la Liga, pero siempre hay un pero. Es algo histórico para nosotros y lo vamos a pelear”, dijo el mexicano.

“El Vasco” agregó que le gustaría obtener el título y dedicárselo tanto a sus familiares como a México y, por supuesto, a los aficionados del conjunto bermellón.

“Listo para dar una sorpresa no sé, pero sí me gustaría darle una alegría a parte de los míos, a los que están en México, a los que están allá arriba, que me estarán viendo seguramente, no arriba en las gradas, más para arriba. (...) Que la gente salga orgullosa de su equipo”.

Hace 19 años, en 2005, el ex entrenador de la Selección Mexicana llevó al Osasuna a la Final de la Copa del Rey. Aquella vez el cuadro de Pamplona cayó por 2-1 ante el Betis en la prórroga. Aguirre rememoró esa derrota y aseguró que está tranquilo de cara al partido contra los pupilos de Valverde.

“(Las sensaciones son) muy buenas. Estoy algo más reposado que cuando llegué (a la Final) con Osasuna ante el Betis. Tengo más elementos y herramientas que hace 19 años y eso me hace estar más seguro con mi trabajo”.

“El Vasco” tampoco se cierra a la posibilidad de que el campeón se defina en los penales, siempre y cuando su equipo se quede con el título de Copa del Rey.

“Lo firmo (los penales), pero a favor, eh”.

El juego

Final de la Copa del Rey

Sábado 6 de abril

Athletic Club vs. Mallorca

13:00 Horas