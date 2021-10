“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, dijo el futbolista.

Además, se sinceró y compartió que a veces hay situaciones que le pegan más que otras, pero ya está trabajando en eso.

“Siempre he sido muy sensible. Muchas veces intenté ocultarlo. Me di cuenta de que tenía que hacerlo. No soy el más alto. No soy muy grande. No soy muy estereotípicamente masculino. Vemos a un hombre llorar, pensamos que es débil, pero todos somos humanos”, expresó Hernández.

En junio de este año, Sarah interpuso una demanda de divorcio para separarse formalmente de Hernández, mientras que en redes sociales ella suele compartir algunos momentos de sus hijos, ocultado su rostro para tener mayor privacidad.