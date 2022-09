“Hace casi un año que jugué mi último partido, mi último partido de futbol fue el 22 de diciembre del año pasado. Ahora me dio por el tenis, la verdad me dio por este deporte porque es un deporte muy bueno y también debido a que estoy activo todavía”, dijo Orozco.

El mochitense de 34 años de edad jamás había practicado el tenis y en el actual torneo que participa ya acumula par de victorias.

“Fíjate que tenis no, únicamente había jugado futbol y el tenis-balón que se le llama cuando haces regenerativo, pero hasta ahí, es que el tenis me llamó mucho la atención por lo físico, me gusta mantenerme en forma y me encanta hacer ejercicio.