MAZATLÁN._ El tenis local le rendirá un homenaje bien merecido a la jugadora y promotora de esta disciplina, Olga Arévalo Sánchez.

Dentro del marco de la realización del Torneo de Tenis “Bajo Techo 2022”, programado del 18 al 27 de este mes en Colegio Montfort, Arévalo Sánchez recibirá tal distinción como hace un par de años lo vivió su hermano Arturo.

“La verdad es algo que no me esperaba, me cayó de sorpresa este homenaje y muy agradecida con todos por el reconocimiento que le hacen a mi trayectoria”, dijo Arévalo Sánchez.

La experimentada jugadora verá acción en esta competencia organizada por los amantes al deporte blanco en la localidad.

La también promotora de este deporte ha formado generaciones en este deporte y en su pasado incursionó en la disciplina del softbol.

El tradicional “Bajo Techo” reunirá a jugadores de la localidad y del estado de Sinaloa.

Serán parte de este evento las modalidades Singles y Dobles. La de singles es una de las más disputadas debido a la gran calidad de exponentes que regularmente participan.

También se jugará en las categorías Singles “A” varonil, Dobles “B-C”, “D” femenil, Dobles “C” varonil, Dobles “B-C” femenil, Singles Novatas, Dobles 60 y más y Dobles “D” varonil.