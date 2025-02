La carta del Madrid fue enviada dos días después de la derrota 1-0 ante el Espanyol, partido en el que el club consideró que fue perjudicado por errores arbitrales. El incidente más polémico ocurrió al minuto 60, cuando Carlos Romero cometió una fuerte falta sobre Kylian Mbappé. Romero recibió una tarjeta amarilla, pero el Madrid argumentó que la falta merecía una expulsión directa. Más tarde, Romero anotó el gol de la victoria, lo que exacerbó las quejas del club.

El Madrid también criticó la actuación del VAR y calificó el arbitraje como “escandaloso”. En su carta, el club afirmó que las decisiones arbitrales en su contra representaban la “culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado”, sugiriendo que la competición estaba siendo manipulada.

Respuesta de Tebas

Tebas no tardó en responder a las acusaciones del Madrid. En una conferencia de prensa, el presidente de LaLiga aseguró que el club busca “hacer daño a la competición” con su narrativa de victimismo. “El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral. Tiene un relato de victimismo donde la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así”, declaró Tebas.

Además, el dirigente criticó a Real Madrid TV, el canal oficial del club, por producir videos que, según él, buscan desacreditar a los árbitros. “Real Madrid TV llama corruptos a los árbitros”, afirmó Tebas, quien también advirtió que está considerando acciones legales contra el club por sus acusaciones.

Reacciones en el mundo del futbol

Las quejas del Madrid han generado escepticismo entre aficionados y figuras del futbol. Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, comentó al respecto: “Hay que dejarles tranquilos, ya tienen suficiente con aguantarnos a nosotros en el campo como para aguantar otras tonterías fuera del campo”. Griezmann también pidió que se deje en paz a los árbitros, quienes ya tienen suficiente presión durante los partidos.

El Real Madrid, actual campeón de LaLiga y poseedor de un récord de 36 títulos en la competición, lidera la tabla por un punto antes de enfrentarse a su escolta inmediato, el Atlético de Madrid, este sábado. A pesar de su éxito reciente, las acusaciones del club sobre el arbitraje han generado controversia y dividido opiniones.

Tebas cerró su intervención con un mensaje claro: “En la nota se leía lo de la competición adulterada, con un tema desmedido, han perdido la cabeza”. Con estas palabras, el presidente de LaLiga dejó en evidencia la tensión entre la directiva madridista y la organización que dirige el fútbol español.

Este enfrentamiento verbal podría tener repercusiones legales y mediáticas en las próximas semanas, mientras el Madrid se prepara para seguir luchando por el título en un ambiente cada vez más polarizado.