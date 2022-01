“Aprendes a valorar más las cosas, te puede cambiar la vida en un segundo y nunca sabes cuándo te puede pasar. Antes era una persona muy relajada, nunca pensaba en estas cosas y desde que me pasó eso ando siempre más ‘trucha’ [astuto], volteando hacia todos lados y cuidándome mucho más. En ese sentido sí me ayudó bastante a valorar más las cosas y estar más pendiente de lo externo”, señaló el futbolista sinaloense en una entrevista para Mediotiempo.

Luego de aquella terrorífica escena, Jesús Angulo reveló las secuelas que quedaron en su cotidianidad. Su vida y la de su esposa estuvieron en riesgo. A pesar de que ya han pasado varios meses de aquel intento de secuestro, “Canelo” reconoció los cambios que trajo a su rutina.

“Al principio sí te cuesta, a mí no me gustaba andar solo en el carro, tenía que venir alguien conmigo y sí te cuesta, andas todo escamado, no sabes qué te puede pasar y cualquier persona te parece sospechosa, sí fue un poco difícil, pero ya vamos a un poco mejor, saliendo”, explicó.