$!Joel Huiqui lleva a Cruz Azul a la final del Clausura 2026

El conjunto celeste, dirigido de manera interina por el sinaloense Joel Huiqui , encontró en Agustín Palavecino al hombre decisivo de la noche. El mediocampista argentino marcó el gol que definió la eliminatoria y colocó a La Máquina en la pelea por el título.

GUADALAJARA._ El Cruz Azul volvió a una final de la Liga MX después de dos años tras derrotar 2-1 a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Jalisco y quedarse con la semifinal del Clausura 2026 por marcador global de 4-3.

Cruz Azul golpeó muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 5, Jeremy Márquez aprovechó una serie de rebotes dentro del área para empujar el balón al fondo de la portería rojiblanca y adelantar a los visitantes.

La reacción del Guadalajara fue inmediata. Al minuto 8, Omar Govea apareció con un potente disparo desde fuera del área que venció a Kevin Mier para empatar el partido y encender el Estadio Jalisco.

El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante la primera mitad, con oportunidades para ambos equipos. Cruz Azul generó peligro constante con disparos de media distancia y aproximaciones de Rodolfo Rotondi, Christian Ebere y Palavecino, mientras que las Chivas respondieron con intentos de Santiago Sandoval y del “Cotorro” González.

Para el segundo tiempo, el técnico rojiblanco Gabriel Milito movió sus piezas buscando mayor profundidad ofensiva con el ingreso de Ricardo Marín. Sin embargo, fue Cruz Azul quien arrancó mejor el complemento.

Palavecino estuvo cerca de marcar al minuto 53, pero Whalley evitó el gol en un mano a mano. Un minuto más tarde, el arquero de Chivas volvió a responder con una gran atajada tras un disparo de José Paradela.

La presión celeste terminó dando resultado al minuto 66. Palavecino sacó un disparo que fue desviado por Diego Campillo y el balón terminó dentro de la portería rojiblanca para el 2-1 definitivo y el 4-3 global.

Con la desventaja, Milito mandó más hombres al ataque con los ingresos de Hugo Camberos y Sergio Aguayo. Chivas intentó reaccionar y al minuto 73 el “Cotorro” González obligó a Mier a desviar un disparo peligroso a tiro de esquina.

La polémica también apareció en la recta final del partido. Al minuto 80, los rojiblancos reclamaron una mano de Gabriel Fernández dentro del área, pero el árbitro César Arturo Ramos decidió dejar seguir la jugada.

En los minutos finales, Guadalajara empujó con todo buscando el empate global, pero Cruz Azul resistió la presión durante los ocho minutos agregados y terminó asegurando el boleto a la final del Clausura 2026.

Ahora, La Máquina espera rival para disputar el campeonato, mismo que saldrá de la otra semifinal entre Pumas UNAM y Pachuca.