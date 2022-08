“Creo que ésta es una nueva oportunidad para mí, para poder demostrar el futbolista que soy, y en ese sentido, agradecer a Mazatlán la confianza que ha puesto en mí desde el primer minuto”, dijo Meré.

“Todo reto es una nueva oportunidad para poder demostrar y estoy con todas las ganas y la ilusión del mundo para poder ayudar al equipo”, añadió.

El defensor ibérico dejó claro que se encuentra listo para atender a cualquier llamado que le haga el entrenador, Gabriel Caballero, pues se siente preparado tanto en el aspecto físico como en el mental para afrontar cualquier posición que le requiera.

“Estoy al cien por ciento para disputar los 90 minutos, uno no sabe lo que hay detrás y aunque no he estado jugando en este torneo, he estado entrenando fuerte, pero sobre todo con muchas ganas de salir al campo y demostrar mi futbol.

“Durante mis años de carrera he jugado en todos los esquemas, estoy abierto en ese sentido, al final, creo que en el futbol hay que abrirse a muchas posibilidades, por lo que siempre estoy dispuesto a lo que me pongan”.