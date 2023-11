MAZATLÁN._ Con 33 años de edad y 13 años de trayectoria en el futbol mexicano, el defensor de Mazatlán FC, José Antonio Madueña López, se encuentra en plenitud y madurez en una carrera sobria y cumplidora en las canchas. Su etapa en Mazatlán FC le ha dado una oportunidad para jugar un modelo y propuesta diferente tanto fuera como dentro de las canchas. Asegura que busca transmitir su experiencia a otros Cañoneros entre triunfos y derrotas en más de una década de carrera.

“Me recibieron de la mejor manera, la verdad que estamos muy felices y animados aparte con lo que se vive en el club. Trato de transmitir esa experiencia, lo que yo he vivido en otras partes, me ha tocado estar en las buenas y en las malas, pero trato de aportar de donde me corresponde”, dijo José Madueña. Cerca de 15 años después de su debut con el Club Tijuana, aseguró que el balompié nacional e internacional ha evolucionado a pasos agigantados tanto en preparación y rehabilitación física así como en la parte nutricional y mental. “Desde que empecé noto esos grandes cambios en cuanto a la nutrición o preparación física. Antes, el futbolista también era profesional aunque ahora el mismo club te envuelve en esta filosofía, tanto en la parte mental, nutrición, preventivos antes de entrenar y toda esta parte que antes no existía tan estructurada como hoy en la mayoría de los clubes se encuentra”. José Madueña explicó que esos aspectos vistos de manera tan común hoy en día, antes no estaban presentes. Aseguró que esas herramientas permiten que la vida del jugador en la cancha sea más larga con un mejor rendimiento. Puso como un ejemplo reciente de la evolución de la preparación a Felipe Melo, defensor veterano de Fluminense y actual campeón de la Copa Libertadores de América, quien dio una increíble final ante Boca Juniors en el Estadio Maracaná. Un origen poco común Nacido el 29 de mayo de 1990 en San Felipe, Baja California Norte, Madueña dijo que para el momento en que quiso adentrarse al mundo del futbol las cosas no fueron fáciles, especialmente porque en su lugar de origen no existían academias de futbol, sino todo lo contrario, de beisbol.

Al poco tiempo tomó la determinación de mudarse a casi 400 kilómetros de su hogar, Tijuana le abrió los brazos junto a la casa de una de sus tías. Ya instalado en la frontera, el lateral ingresó a las filas del Centro de Iniciación Xoloitzcuintle (CIX), lugar que a la postre le permitiría debutar con Tijuana en el Ascenso y posteriormente jugaría en Liga MX tras el ascenso de los Perros Aztecas.

“Yo soy de un pueblo, San Felipe, Baja California. Entonces, ahí es complicado salir y tienes que viajar al sur o al centro de México para encontrar oportunidades. Yo estaba en Tijuana, vivía con una tía y la adaptación fue complicada, pero poco a poco se fue dando. Con la llegada de Tijuana se abre la posibilidad de muchos jugadores de la zona. “Me tocó ir al Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, llegué a la Tercera División y estaba en Liga de Ascenso, y después picar piedra para Primera División”. Un sueño incisivo José Antonio reveló que desde su infancia no tuvo otra ambición más allá de ser futbolista profesional. Su afán era tal que jamás pensó en alguna carrera universitaria o un plan B siquiera, porque confiaba en que tarde o temprano defendería la camiseta de algún equipo.

“Me enamoré del deporte, no dejaba de jugarlo y todo el día en mi cabeza era futbol. Siempre fue mi meta y mi sueño, no importaba nada y me enfoque y trabajé para cumplir el sueño. Nunca tuve un plan B, ser futbolista era mi meta y no tenía alternativa”. Su referente durante la infancia fue Juan Francisco Palencia, legendario delantero en Cruz Azul y Pumas. “El Gatillero” inspiró a un entonces niño que veía a Cruz Azul y fue ahí que Madueña amarró sus esperanzas de ser profesional. “Cuando recién empecé a conocer el futbol, fue Palencia, que fue entrenador aquí, pues él fue mi primer ídolo en el futbol, en Cruz Azul”. Un histórico en el puerto Madueña López es uno de los pocos jugadores que han logrado jugar en 3 de los 4 Grandes del futbol mexicano. El defensor comentó que se siente bendecido por haber podido estar en las filas de Cruz Azul, América y Chivas.

Afirmó que no es fácil el poder lograrlo, puesto que la exigencia aumenta en este tipo de clubes, además, se vive en entorno más mediático desde como apuntan los reflectores a cada equipo así como los beneficios que tiene jugar en una institución que mueve tantas masas. El experimentado zaguero aseguró que completar su lista de equipos grandes (la cual se completaría con Pumas) no le quita el sueño “Me siento contento por haber estado en esos equipos. Respecto al otro equipo, no me quita el sueño, estoy agradecido por lo que me ha tocado vivir dentro del futbol y disfruto el día a día”. No disfrutó estar en Chivas Durante la administración de Ricardo Peláez Linares como director deportivo del Club Deportivo Guadalajara, en 2019 arribó a Verde Valle un grupo de fichajes que prometían hacer a las “Chivalácticas”, pues en conjunto se pagó por los futbolistas una suma que osciló los 40 millones de dólares.

Uno de ellos fue José, quien afirmó a Noroeste que ese momento que vivió en Chivas no fue nada fácil. La cuestión colectiva y personal no ayudó y la pandemia por Covid-19 terminó por matar su relación con el Rebaño. Además de las polémicas que se vivieron alrededor de sus ex compañeros fue lo que tronó el vínculo de muchos de aquellos polémicos fichajes. “Una etapa complicada, sí, se esperaba mucho de las contrataciones que se habían hecho y al final no se lograron los objetivos. Después estuvo el tema de la pandemia, en esa parte no era lo mismo, pero no era pretexto porque todos los demás equipos pasamos por lo mismo. “Nunca me sentí cómodo en lo personal y nunca disfruté lo que me gustaba hacer, siempre estaba preocupado o tenso por la situación que se vivía” Un hombre de la confianza en las altas esferas de Mazatlán Carlos Vela, director deportivo de Mazatlán FC, llevó a Madueña a los Cañoneros como parte de sus primeras decisiones dentro de su gestión. El jugador mencionó que fue invitado con disposición por parte de la directiva y él conecta y se compromete a dar lo mejor para poder hacer historia.

“Muy contento, cuando me invitaron al proyecto noté la disposición de querer trascender y hacer las cosas bien. Obviamente, uno entra en esa esfera y se compromete a dar lo mejor, y estamos a un paso de poder hacer historia en el club y todos son conscientes de eso”. Su relación con Ismael Rescalvo, entrenador de Mazatlán FC, a pesar de ser sobria, está bien plantada en cuanto a la idea de lo que se debe hacer en la cancha y aportar desde la trinchera de cada jugador. Mazatlán FC tiene todo para poder trascender y hacer historia en la Liga MX José explicó que al interior de la oncena mazatleca no existe algún sentimiento de estar confiados ante su visita al Territorio Santos Modelo para jugar el Play-In ante Santos Laguna, aunque tienen ganas y han demostrado que pueden superar canchas difíciles como el Estadio Akron, Jalisco, Ciudad Universitaria y el Nou Camp.