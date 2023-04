TIJUANA._ El mediocampista chileno del Club Tijuana, Joaquín Montecinos, se reunió con los medios de comunicación en conferencia de prensa, previo al encuentro de la fecha 15, cuando visiten al conjunto de Mazatlán FC.

El jugador chileno expresó lo difícil que fue en lo personal tomar ritmo en este campeonato, sin embargo, enalteció el cariño que tiene por los colores mismos que le motivan a seguirse superando.

“Me afectó no jugar en las primeras 5 fechas y luego con el cambio de DT la lesión me afectó mucho, me es más difícil jugar, me ha faltado en los momentos que me ha tocado entrar ser más incisivo, quisiera entrar siempre como el viernes pero es parte de esta carrera, mi autocritica es que sé lo que hice bien y lo que hice mal, cada que he entrado he defendido esta camiseta y siempre ha sido con mucho amor”.

Joaquín señaló que antes de pensar en los tres partidos que restan del torneo primero deben estar enfocados en la cita de este viernes en la Perla del Pacífico, donde considera que es obligatorio ganar para seguir soñando con una clasificación.

“Primero ir por 3, no hemos ganado y el viernes es la primera final, pensar en el futuro te juega más en la cabeza, ahora tenemos que pensar en Mazatlán, hemos trabajado bien en la semana, es el primer paso y después se dan las demás cosas, tenemos que ganar el viernes para después ver si nos alcanza los otros dos partidos, vamos a salir a ganar, no nos sirve un empate, necesitamos sí o sí los 3 puntos”.

Por último, el delantero de la Jauría comentó cómo ha sido su estadía en la institución y para lo que fue traído, sabe que a pesar de que los resultados no han sido los esperados, él seguirá con ese compromiso desde el primer día, el viernes ante Mazatlán se jugarán la primera final en busca de la clasificación.

“Muchísimo, ha sido un semestre muy malo la verdad, no solo en lo grupal sino en lo individual, llevo pocos minutos y eso me duele un montón porque sé que puedo aportar mi granito al equipo, vengo de varios golpes y me ayudó un montón el gol, pero aún así no es suficiente, no me voy feliz porque estamos fuera de liguilla, me contrataron para eso y no se ha podido lograr, estoy tranquilo porque siempre doy mi 100, pero algo falta, por ahora siguen habiendo opciones para clasificar y vamos a luchar por eso”.