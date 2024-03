Cabe destacar que Karen Hernández tuvo una destacada actuación como silbante al permanecer firme en sus decisiones y no dudar dos veces en amonestar a los jugadores que ella consideró pertinentes. Hernández mostró un total de seis cartones amarillos al llamarle la atención a Lucas Cavallini, Sebastián Olmedo, William Tesillo, Gustavo Ferrareis, Diego de Buen y Gabriel Carabajal.

Karen Hernández Andrade, originaria del estado de Aguascalientes y de 29 años de edad, inició su carrera como árbitro profesional en la Tercera División del balompié mexicano. Debutó en la Liga MX Femenil en 2017 durante un juego entre Necaxa y Rayadas.

Durante su carrera ha pitado partidos de casi todas las categorías del balompié azteca, pues ha impartido justicia en juegos del Ascenso MX, Liga de Expansión, Liga Premier, desde la Sub 13 hasta la Sub 20 y algunos duelos de la Liga MX Femenil Sub 18. Además de que ha estado en duelo cruciales del futbol femenil como clásicos y hasta Finales.

Hernández Andrade también cuenta con experiencia en el futbol internacional tras laborar en partidos femeniles de clasificación para los Juegos Olímpicos, eliminatorias de Concacaf para mundiales Sub 17 y Sub 20 y recientemente participó en la Copa Oro W.