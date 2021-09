Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa encabezada por Ernesto Noris, director de +Sport Marketing, y Luis César Moreno, director deportivo de Mazatlán FC. También fueron parte del presídium Miguel Noris, director de la Copa Mazatlán y Brenda Sosa, jugadora de Mazatlán FC Femenil.

“Para mí es muy importante desarrollar esta copa tan importante en la región, es importante el desarrollo integral que nos puede ayudar a mejorar a los jóvenes de la región”, comentó César.

Del 27 al 31 de octubre se jugarán las modalidades de futbol 9 y futbol 11, en las categorías desde la Sub 5 hasta la Sub 9, siendo éstas en Futbol 9, mientras que los niveles restantes de Sub 10 a Sub 19 serán en Futbol 11. Además habrá la Libre varonil y femenil.

También habrá categoría Femenil Sub 13, Sub 16 y Sub 19.

“La finalidad es generar nuevos jugadores y jugadoras para Mazatlán FC. Además de generar el turismo deportivo, hemos trabajado como agencia de manera congruente. Esto se ha reflejado desde la llegada del club, con la alianza para organizar la Copa Mazatlán”, explicó Ernesto Noris.