MAZATLÁN._ Tras la derrota ante Pumas en la Jornada 15, Ismael Rescalvo Sánchez, director técnico de Mazatlán FC, asumió la culpa sobre la caída de los Cañoneros, aseguró que asume tanto aciertos como errores y a pesar del cambio en el planteamiento no hubo oportunidades para su lado.

“Siento que al final, cuando me ha tocado asumir un acierto, me ha tocado asumir un error y creo que a pesar de los cambios no tuvimos oportunidades de gol, sí creo que la decisión de hacer cambios nos desajustó y nos aceleramos un poco más”, dijo Ismael Rescalvo Sánchez.