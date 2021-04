CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa tendrá en el Tepatitlán FC un duro obstáculo para llegar a los cuartos de final del Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX.

José Raúl Zúñiga, delantero de Dorados, manifestó que en el plantel sinaloense están ilusionados con seguir avanzando en el campeonato, pero también reconoció que Tepatitlán será un complicado sinodal.

“Estamos ilusionados con poder seguir avanzando, sabemos que Tepatitlán es un rival bastante difícil, así que estamos muy concentrados y motivados para este próximo partido”, dijo.

Dorados se jugará su futuro en un solo partido en casa de Tepatitlán.

“La Pantera” colombiana declaró que a El Gran Pez se le han dado mejor los resultados en calidad de visitante, pero recordó que nunca le han podido ganar al “Tepa”.

En la cuarta fecha del torneo regular, Dorados empató sin anotaciones ante Tepatitlán.

“De visitantes nos ha ido mucho mejor, por lo que iniciar fuera no está mal para nosotros. Los resultados que hemos tenido contra Tepatitlán no han sido positivos, pero creo que ellos vinieron aquí y nosotros les dimos una buena cátedra de futbol, desgraciadamente no cayeron los goles”, explicó.

En el torneo pasado, Tepatitlán goleó en casa 4-0 al equipo que en ese entonces era dirigido por David Patiño.

“El torneo pasado tuvimos un día bastante amargo con ellos, nos llevamos un resultado negativo, pero creo este plantel está muy bien preparado, físicamente nos sentimos bien, así que Dorados es un equipo que en estas etapas es muy contundente”, comentó.

Al ser cuestionado sobre el cambio que tuvo Dorados de un torneo a otro, en el que no llegó a clasificarse a la fase final, José Raúl Zúñiga manifestó que para el presente campeonato llegaron jugadores con mucha calidad

“El cambio ha sido mucho, han venido jugadores muy importantes, demostrando una gran capacidad y que se han adaptado a lo que quiere la institución, eso ha sido muy positivo para el club. Tenemos un buen grupo para llegar a la final, así que la mejoría ha sido muy positiva”, finalizó.

Dorados y Tepatitlán se jugarán este miércoles a partido único su pase a los cuartos de final.

El duelo está programado para disputarse a las 16:00 horas, tiempo de Sinaloa.