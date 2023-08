“Yo no me senté para arreglar ninguna situación, si quieren que uno sea protagonista de lo que dicen en ese consejo. No entiendo por qué mandan que ya formo parte si no es verdad. Creo que habría que sentarse con el técnico, el estratega tiene una idea y ya conoce a varios jugadores, entonces tener varias opiniones podría confundir. No entiendo el consejo o para qué sirve.

“Me reuní con Juan Carlos Rodríguez y le dije que me explique todo esto, fue una reunión muy superficial. Esa es una decisión de la FMF. Yo me hago a un lado y agradezco”, declaró La Volpe, lo que no gustó a los federativos del balompié mexicano.