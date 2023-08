“La MLS no dijo vamos a hacer un torneo, pero lo hacemos como queremos y el que quiere venir a jugar que lo haga y el que no, no. En la Concacaf hicieron un torneo, llamó a la MLS a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánto dinero iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio gusta a todos y luego vienen las protestas.

“El negocio te cerraba, te gusta cómo es el calendario, aceptas jugar todos los partidos en Estados Unidos, entiendes que tienes que viajar más por jugar siempre de visitante y cuando aceptas esto no tienes lugar para los reclamos, si cada club quiere reclamar es reclamar al presidente de la FMF y no a los organizadores del torneo. El que aceptó las condiciones es el presidente de la FMF”, dijo el ex técnico de la Selección Mexicana.

La Leagues Cup está por arrancar los cuartos de final con solo dos equipos mexicanos frente a seis de la MLS. Rayados de Monterrey y los Gallos Blancos de Querétaro son los únicos cuadros de la Liga MX que buscarán el título.