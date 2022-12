LUSAIL._ Luis Chávez, mediocampista de la Selección Mexicana, criticó, tras la eliminación del ‘Tri’ en fase de grupos del Mundial de Qatar, el planteamiento de su entrenador, Gerardo ‘Tata’ Martino, el cual aseguró que “no” entendieron al estar defendiendo y sin enfocarse en el ataque.

“Claro que asumo responsabilidad. Los que jugamos somos nosotros. En el segundo partido no entendimos mucho lo que él quiso plantear. Defendimos durante un tiempo, pero no generamos; así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido”, dijo en rueda de prensa tras ser nombrado mejor jugador del partido ante Arabia Saudita y en el que anotó el segundo gol.