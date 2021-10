“Estoy muy contenta porque en el equipo masculino hay dos uruguayos, y bueno, otro uruguayo más para el equipo, además de que es un plus el ser la primera extranjera”, añadió.

“Estoy muy feliz de poder venir a esta liga. Cuando me enteré fue una felicidad enorme, no sólo por venir a Mazatlán sino por venir a esta liga, que es un paso importante en mi carrera”, dijo Cuadrado.

“Más cuando uno viene de fuera, al estar lejos de la familia, eso ayuda a no sentirse tan lejos de su vida anterior”.

“No llevo mucho tiempo aquí y parece que llevara mucho más. La verdad es que ellas son muy buenas compañeras. Además, todo el cuerpo técnico y los que trabajan en el club me han recibido muy bien y eso es lindo.

Teniendo poco más de dos semanas de su llegada al cuadro cañonero, Cuadrado tiene sus objetivos bien planteados con el equipo, donde buscará dar lo mejor de sí para poder salir adelante en conjunto y darle mejores resultados al equipo.

“En principio quiero hacer un buen papel tanto en lo individual como con el equipo, para que podamos subir en la tabla, que creo que es unas de las cosas más importantes y que tal vez se consiga porque estamos trabajado en eso.

“A largo plazo también espero poder seguir en esta liga, si es en Mazatlán, me encantaría, porque quiero darle un poco de retribución al equipo que me abrió las puertas, por lo que me gustaría poder quedarme más tiempo acá”.