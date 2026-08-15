Mateo Chávez brilla con asistencia en goleada del AZ Alkmaar

UTRECHT._ El mexicano Mateo Chávez fue protagonista en la contundente victoria del AZ Alkmaar, que derrotó 4-1 al FC Utrecht como visitante para mantener su paso perfecto en el inicio de la Eredivisie.

El lateral mexicano tuvo una participación destacada por la banda izquierda y colaboró directamente en dos de los cuatro goles del conjunto neerlandés.

Chávez apareció al inicio del segundo tiempo para participar en la jugada que terminó con el 0-2, cuando el AZ mantuvo viva una acción que había iniciado con un disparo al poste. El balón llegó a Weslley Patati, quien ingresó al área desde la derecha y definió con una espectacular colocación.

Pocos minutos después, el mexicano volvió a ser protagonista. Mateo Chávez se incorporó por el sector izquierdo y puso un preciso centro al segundo poste, donde Mexx Meerdink apareció para empujar el balón y marcar el 0-3.