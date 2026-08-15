Mateo Chávez brilla con asistencia en goleada del AZ Alkmaar

UTRECHT._ El mexicano Mateo Chávez fue protagonista en la contundente victoria del AZ Alkmaar, que derrotó 4-1 al FC Utrecht como visitante para mantener su paso perfecto en el inicio de la Eredivisie.
El lateral mexicano tuvo una participación destacada por la banda izquierda y colaboró directamente en dos de los cuatro goles del conjunto neerlandés.
Chávez apareció al inicio del segundo tiempo para participar en la jugada que terminó con el 0-2, cuando el AZ mantuvo viva una acción que había iniciado con un disparo al poste. El balón llegó a Weslley Patati, quien ingresó al área desde la derecha y definió con una espectacular colocación.
Pocos minutos después, el mexicano volvió a ser protagonista. Mateo Chávez se incorporó por el sector izquierdo y puso un preciso centro al segundo poste, donde Mexx Meerdink apareció para empujar el balón y marcar el 0-3.
Utrecht consiguió descontar al minuto 60, pero el AZ mantuvo el control del partido y terminó sentenciando la goleada con un tanto de Ayoub Oufkir en los minutos finales.
La actuación de Chávez cobra especial relevancia por su participación constante en el ataque y su capacidad para generar peligro desde el costado izquierdo. El mexicano se convirtió en una de las piezas importantes del AZ durante una segunda mitad en la que el equipo visitante liquidó el encuentro.
Con el 4-1, AZ Alkmaar llegó a seis puntos en dos jornadas y se mantiene en la parte alta de la Eredivisie, mientras Mateo Chávez continúa ganando protagonismo en el futbol neerlandés.