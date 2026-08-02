Mateo Chávez conquista su primer título con AZ Alkmaar en la Supercopa de Países Bajos

Chávez arrancó como titular y permaneció 70 minutos sobre el terreno de juego, firmando una sólida actuación defensiva al controlar los ataques del PSV y sumándose con frecuencia al frente. Su desempeño le valió el reconocimiento de sus compañeros y del entrenador Maarten Martens, quien lo sustituyó cuando el encuentro ya estaba resuelto.

El mexicano Mateo Chávez conquistó su primer título de la campaña al coronarse campeón de la Supercopa de Países Bajos con el AZ Alkmaar , que goleó 4-0 al PSV Eindhoven en un partido que dominó de principio a fin.

El lateral mexicano, que formó parte de la selección nacional en el Mundial de 2026, continúa consolidándose como una pieza importante del AZ Alkmaar, luego de una destacada temporada anterior que le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico para iniciar la nueva campaña como titular.

El partido se inclinó muy pronto a favor del conjunto visitante tras la expulsión de Joey Veerman al minuto 9, situación que dejó al PSV con diez jugadores durante casi todo el encuentro y facilitó el dominio del AZ.

Los goles del triunfo fueron obra de Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra y Ro-Zangelo Daal, quien cerró la goleada desde el punto penal.

Mateo Chávez también estuvo cerca de marcar en un par de ocasiones durante la segunda mitad gracias a sus incorporaciones al ataque, aunque no logró vencer al guardameta rival.

Con este resultado, el AZ Alkmaar inicia la temporada levantando el primer trofeo del futbol neerlandés, mientras que Mateo Chávez suma el primer campeonato de su carrera en Europa y confirma su crecimiento como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en el extranjero.