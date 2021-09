Factores que el estratega del cuadro cañonero, Beñat San José , toma mucho en consideración, por lo que prevé que esta visita a la Ciudad de México no será una travesía sencilla.

Será una visita complicada la que tendrá el conjunto cañonero en el Estadio Azteca , pues le tocará medirse no solamente al actual líder de la tabla general, sino que también a uno de los pocos cuadros que lleva un paso invicto en el torneo.

“El equipo está bien, creo que estas dos semanas de entrenamiento han sido bastante intensas, he visto a los jugadores bien enfocados y con gran proyección de trabajo. Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido.

Ante la posibilidad de la llegada de algún jugador al conjunto mazatleco, Beñat expresó que de momento no se le ha informado nada, pero que tras la baja de dos jugadores como lo son Ygor Nogueira y Michael Rangel, aún podría haber una oportunidad.

“El club y yo tenemos una buena conexión, siempre les comento que cualquier novedad me la informen, ellos saben que estoy centrado en el día a día con el equipo, saben que cuando haya novedad me tienen que informar y al momento no hay nada de que algún jugador esté cerca de venir.

“No voy a negar que hasta que se cierre el mercado puede haber posibilidades, sobre todo con un jugador que venga a nutrir la calidad para ayudarnos, pues sabemos que tenemos bajas de extranjeros muy importantes”.