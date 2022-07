El jugador paraguayo debutó en 2016 con Cerro Porteño con apenas 18 años de edad, para posteriormente emigrar al futbol de la MLS y tomar un rol protagónico en el Orlando City, y después volver a su país con Cerro Porteño y el Club Guaraní, equipo del que llega procedente.

A nivel internacional, Colmán ha cumplido con el proceso formativo con la Selección Paraguaya, pasando por la Sub 17, la Sub 20, la Sub 23 y a principios de 2022 con el representativo guaraní absoluto en eliminatoria mundialista.