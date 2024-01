MAZATLÁN._ Para Ismael Rescalvo, director técnico de Mazatlán FC, los Cañoneros dominaron el juego ante Atlético de San Luis a pesar de la derrota, el español apuntó que sus pupilos fueron mejores, en especial durante la segunda mitad del encuentro.

“Lo primero que les he dicho a los jugadores es que los felicito por el juego, la línea en la que hemos jugado hoy, me tiene con que me cuesta encontrar algún partido mejor que el del día de hoy, nos toca afrontar la derrota y mañana entrenar para preparar el partido que viene”.