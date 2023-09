GUADALAJARA._ El duelo el duelo entre Chivas y Mazatlán FC, que terminó por 3-1 en favor de los sinaloenses, se mantendrá como quedó en el marcador, por lo que el triunfo es sinaloense, pues la Liga MX anunció y aceptó su error en el caso de José Joaquín Esquivel, sin que exista alineación indebida.

No surtió efecto el escrito y la petición formal por parte de Chivas a una investigación por posible alineación indebida de los de Sinaloa, y la Liga MX ya hizo oficial que no hay castigo.

En la cancha, Chivas cayó 3-1 con el Mazatlán FC con goles de Nicolás Benedetti, Edgar Yoel Bárcenas y Eduard Bello; por los tapatíos marcó Roberto Carlos Alvarado.

El comunicado de la Comisión Disciplinaria

“Que de conformidad con el artículo 16 apartado 1 del Reglamento de Sanciones, los jugadores que acumulen las primeras 5 amonestaciones en un Torneo deberán cumplir con un partido de suspensión.

“De conformidad con el artículo 78 del mismo ordenamiento, para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas.

En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones”.

Tras admitir el error en sus procedimientos, la Comisión Disciplinaria aclaró que José Joaquín Esquivel no podrá jugar en la Jornada 10 del 30 de septiembre, partido en el que los Cañoneros enfrentarán a Tigres en el Estadio Kraken.

“En esa tesitura, se informa que se harán los ajustes correspondientes a nuestros sistemas y la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, quien no podrá alinear en el siguiente encuentro”.