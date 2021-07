Asimismo, el estratega de los Cañoneros declaró que se siente bastante confiado de su equipo, por lo que espera tener un buen debut este lunes, ya que el cuadro no piensa ver al Cruz Azul como el actual campeón, sino como el equipo en turno a enfrentar.

“Es verdad que me da mucha confianza la actitud del grupo y los jugadores. Me he encontrado con un grupo con muchísimas ganas de crecer, de hacer un buen campeonato y de evolucionar y absorber nuevas ideas.

“Lo primero que veo es un gran reto, como lo son todos y cada uno de los partidos de la liga, todos los equipos tienen buenos jugadores y técnicos, nosotros vemos el partido de manera igual, más allá del historial del equipo al que enfrentamos”.

Por otro lado, Beñat San José también habló sobre las posibles bajas que tendrá el equipo del Mazatlán, pues serán jugadores de peso tanto en el ataque como en el medio campo.