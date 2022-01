TIJUANA._ El nuevo refuerzo del Club Tijuana, Lisandro López, se presentó ante medios locales y nacionales en videoconferencia de prensa, donde se expresó contento y agradecido con su llegada al equipo fronterizo.

“Mis compañeros me han recibido de la mejor manera, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en el club, estoy muy contento, puedo aportarle experiencia, voz de mando, vengo al club a aportar mi grano de arena para ayudar a cumplir sus objetivos”, mencionó Lisandro acerca de cómo percibió su bienvenida a la institución y las características que busca contribuir al conjunto tijuanense.

“Vengo a sudar, a aportar, me siento muy bien, vengo en un momento muy lindo y muy bueno de mi carrera. Espero poder estar a la altura y poder ayudar al Club”, declaró López sobre el momento en el que se encuentra como profesional y las metas a nivel personal que espera lograr con la jauría

“Tengo varios ex compañeros que jugaron en el club que me han hablado muy bien de él, como el ‘Pulpo’ González, Edwin Cardona y Darío Benedetto, me han hablado maravillas del club, por eso en ningún momento dudé en venir”, señaló “Licha”, quién también indicó que se encuentra disponible para jugar si así lo requiere el cuerpo técnico y que portará en el dorsal el número cuatro.