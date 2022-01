MAZATLÁN._ Con dos años formando parte de las filas del Mazatlán FC Femenil, la centrocampista Melisa Ramos ha sido de las pocas jugadoras que ha vestido la playera morada desde el surgimiento de este equipo en el puerto. Para la joven originaria de Jalisco, el haber sido considerada para integrar este proyecto desde sus inicios fue una gran oportunidad que no dejó pasar para poder vivir su segunda etapa dentro de la Liga MX Femenil.

“Desde que se me propuso, éste fue un proyecto que me gustó mucho, sobre todo por la iniciativa que iba a tener. Yo me sentí encantada de poder venir a jugar a un equipo nuevo”, dijo Ramos. “Además de que me gustó mucho la idea porque está cerca de la playa”. Melisa Ramos llegó al conjunto cañonero después de un paso de tres temporadas jugando con Tigres de la UANL Femenil, equipo con el que llegó a coronarse campeona en el Clausura 2018.

Dicha experiencia fue de gran importancia para el crecimiento deportivo de la joven jalisciense, experiencia que busca en todo momento poder transmitir con sus compañeras dentro del terreno de juego. “Venir de Tigres me ha ayudado muchísimo porque ya conozco a uno de los mejores equipos, cómo entrenan, cómo se desarrollan, cómo compiten dentro de los entrenamientos y de los juegos, y eso lo intento transmitir al equipo”. Aún no al cien Actualmente, Melisa Ramos se ha convertido en una de las figuras más queridas del equipo femenil, tanto por su desempeño como por la pasión que ha dejado dentro del campo por defender los colores del puerto.

Sobre todo, después de que Ramos regresara a la actividad con las Cañoneras, tras haber sufrido una fractura en el peroné, la cual la dejó lejos de las canchas durante unta temporada completa.

“Físicamente, no me siento en mi mejor nivel, voy saliendo e integrándome al equipo. Fue una lesión muy fuerte en todos su sentidos, por lo que lo llevé de la mejor manera, siempre pensando positivo. “Me ha costado trabajo el correr y saltar, pero todo es mental y he fortalecido mucho mi mentalidad, lo cual me ha ayudado bastante para poder ser una jugadora que aporte al equipo y no le reste”.

Novedades cañoneras Para la reincorporación de Melisa con el plantel, se presentaron una serie de novedades, tal es el caso de la llegada del nuevo director técnico, Juan Carlos Mendoza, con quien ha estado trabajando paso a paso su lesión. “Me siento muy bien con el proceso que me ha estado llevando, lo cual me ha ayudado mucho con la seguridad y confianza de regresar porque normalmente, después de una lesión tan fuerte, uno se puede lesionar y es lo que no queremos que pase”. Además, Ramos llegó a un equipo completamente renovado, pues para el arranque de esta temporada, Mazatlán contó con la incorporación de un gran número de jugadoras en la búsqueda por mejores resultados.

“Veo a un equipo bien, creo que se está formando un buen equipo, con mucha confianza dentro de nosotras, que es lo que necesitamos, para poco a poco poder sacar al equipo. “Todo es posible. Ya llevamos tres jornadas y hemos estado aprendiendo de cada uno de nuestros partidos, corrigiendo errores, para poder sacar a flote al equipo”. Con respecto a la pasada temporada, donde Mazatlán FC Femenil tuvo un paso bastante tropezado, terminando en la penúltima posición, Melisa expresó que ha sido una experiencia la cual se buscará no repetir.

“Las jugadoras que vienen y las que se quedaron, saben lo que pasamos y no queremos volver a repetirlo. Todas somos buenas jugadoras y todas estamos poniendo nuestro granito de arena para fortalecer al equipo. “Ahorita estamos sobrellevando las cosas de la mejor manera y estamos aprendiendo a jugar con nosotras, conociéndonos más y eso nos está ayudando bastante”. Melisa Ramos también dio su opinión con respecto a la llegada de la Liga MX Femenil Sub 17 al futbol mexicano, el cual considera es paso importante para que las jóvenes futbolistas puedan aspirar al profesionalismo y tener una oportunidad más a la mano.

“Esto es algo muy bueno, pues ayudará bastante a las nuevas generaciones porque es algo que nosotras no tuvimos. Creo que es algo que a todos los equipos les va a servir porque son las canteras que vendrán a reforzar al primer equipo”. Agradece el apoyo Finalmente, Melisa expresó el agradecimiento por el apoyo que le ha brindado la afición de La Perla del Pacífico al equipo desde su llegada, a la que esperan poder darles más satisfacciones en esta temporada.