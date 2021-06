ATLANTA._ La luna de miel que existía entre Gerardo Martino y la Selección Mexicana parece llegar a su final, los buenos resultados se han alejado, los goles y el buen futbol también. Este Tri es irreconocible con el que era hasta 2020 y ante Honduras solo pudo empatar sin goles previo a que comience la preparación para la Copa Oro.

La Selección parece haber perdido la memoria, en lo que va del 2021 han jugado seis partidos y solo ganaron dos, empataron dos y perdieron la misma cantidad de partidos, pero entre las derrotas se encuentra la caída en la Final de la Nations League ante Estados Unidos.

La situación debe tener más que preocupado al Tata Martino, y es que a la falta de gol y el pobre futbol mostrado, el equipo no generó más una sola jugada de gol que fue un tiro que pegó en el travesaño de Carlos Rodríguez en el primer tiempo.

Se podrá decir que el Tri no estaba completo, pero tampoco lo estará en la Copa Oro y eso debe tener con las alertas al Tata Martino, pues este torneo de Concacaf que comienza en el 10 de junio será el preámbulo del Octagonal para el Mundial de Qatar 2022.

Durante la gira Alan Pulido y Henry Martín fueron los encargados de suplir a Raúl Jiménez, pero ninguno pudo con la responsabilidad, ninguno marcó gol y es por eso el estratega piensa en Rogelio Funes Mori para el futuro inmediato de la Selección.

El Tri en Atlanta no tuvo alma, no tuvo futbol y del juego tiene muy poco que rescatar, pues a pesar de que la afición llenó el Mercedes Benz Stadium, el espectáculo no estuvo acorde al ambiente que hubo, pues incluso se olvidaron de hacer el grito homofóbico que tantos problemas le ha causado a la Selección en los últimos años.