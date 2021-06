MÉXICO._ Uno de los grandes retos para la Selección Mexicana en este verano será el de encontrar un goleador ante la ausencia de Raúl Jiménez, quien por una lesión en la cabeza ha estado fuera de actividad desde noviembre del 2020, por lo que se perderá los próximo compromisos del Tricolor.

El cuadro azteca debe agradecerle el 30 por ciento de sus goles, pues ese es el número de tantos en los que el delantero del Wolverhampton ha tenido que ver, ya sea como anotador o asistidor, desde que llegó Gerardo Martino.

Desde el 2019 en que “El Tata” tomó las riendas de la Selección, el equipo azteca ha marcado 61 goles, de los cuales en 17 ha tenido que ver Jiménez, pues desde entonces suma 11 anotaciones y 6 asistencias, siendo el más productivo de este proceso por encima de “Tecatito” Corona, Hirving Lozano y Uriel Antuna.

Con la lesión que sufrió a fines del 2020 por un cabezazo de David Luiz en un juego entre Wolverhampton y Arsenal, Raúl se ha perdido tres juegos con la Selección Mexicana, mismos en los que la producción de goles del Tri se ha visto disminuida, ya que solo se han marcado tres anotaciones, todas hechas por “El Chucky” Lozano.

En el verano, tanto con amistosos, Nations League y Copa Oro, el Tata deberá encontrar al sustituto de Raúl y para eso probará con Henry Martín y Alan Pulido, a quienes intentó dar una oportunidad en la Fecha FIFA de marzo pero las lesiones los marginaron.

Ante Islandia, Martín fue el que cargó con la responsabilidad de ser el nueve, pero su actuación no se asemejó a lo que hacía Raúl en ningún aspecto, por lo que ahora, el próximo jueves contra Costa Rica, tocará turno a Alan Pulido.

Chucky Lozano, el Plan B

En caso de que Alan Pulido y Henry Martín no se asemejen a lo que hacía Jiménez, Martino tiene como Plan B a Hirving Lozano, quien no desconoce la posición pero no ha dado sus mejores actuaciones jugando ahí.

En los partidos contra Panamá en Fase de Grupos de Liga de las Naciones y en el amistoso ante Gales, “El Tata” colocó como centro delantero al Chucky pero en ninguno de los dos partidos marcó gol, pues contra Costa Rica e Islandia sí lo hizo pero jugando por los costados.

Así que el gran reto de ser campeón de la Nations League y la Copa Oro pasa principalmente por no extrañar al Lobo mexicano.