MÉXICO._ A pesar de que la Selección Mexicana careció de un centro delantero por la ausencia de Raúl Jiménez por una fractura en el cráneo, y las lesiones de Alan Pulido y Henry Martín durante la concentración, Gerardo Martino no ve urgencia en encontrar de cara al verano al sustituto del atacante del Wolverhampton.

“Sabiendo que Raúl Jiménez no podía jugar decidimos traer a Henry y Alan, ellos eran las opciones en el momento que ellos tuvieron sus lesiones. Henry no entrenó ningún día y Alan en un entrenamiento tuvimos que buscar variantes. No veo motivo para estar preocupado, debemos estar ocupados en la situación y debimos hacer jugar a Chucky y debemos seguir buscando las variantes que podamos aplicar”, dijo en conferencia de prensa.

“El partido pasó por otro lugar, nosotros debimos jugar más por dentro y ahí debimos gestar mejor el juego y lo del delantero centro en partidos como hoy es la culminación, ‘Chucky’ (Lozano) tuvo dos opciones, así que me voy inconforme porque entramos en la confusión y empezamos a jugar un partido de roce, ríspido y no rápido y con precisión que era lo que necesitábamos”.

Esta es la segunda derrota de Martino al frente de la Selección Mexicana, la primera fue ante Argentina en septiembre de 2019 y la segunda ahora ante Gales, a pesar de eso para el argentino ninguno de estos dos partidos son la peor versión e su equipo.

“El primer tiempo de Japón fue lo peor que vi. Hoy nos faltó claridad para circular la pelota, más precisión, no fuimos avasallados en ningún momento, el gol es la única que tuvieron y que no debió ser válido por un fuera de juego. El problema fue cómo perforar el sistema defensivo del rival pero nunca fuimos superados por el rival, hoy jugamos a lo que quisimos pero no lo hicimos bien”.

Por otra parte, señaló que el gran problema de su equipo fue que después del gol en fuera de lugar se descontroló y cayó en el juego de los galeses.

“Creo que nos salimos del partido porque observamos el fuera juego y eso ya nos desacomodó y los roces y la falta de agilidad del juego, el árbitro tuvo mucho diálogo con los jugadores pero no supimos escaparnos de todo y debimos concentrarnos en nuestro juego y darle dinámica al partido”.