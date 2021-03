MÉXICO._ La Selección Mexicana tendrá otra vez un partido sin un nueve nominal. Para el juego de este martes ante Costa Rica, Gerardo “Tata” Martino reveló que ni Henry Martin ni Alan Pulido pudieron recuperarse de sus lesiones para tomar la batuta en la delantera.

“Habiendo terminado el entrenamiento hace un par de horas no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas”, dijo en conferencia de prensa virtual previo al cotejo amistoso.

Es así, que nuevamente veremos la adaptación de un jugador en esa zona y todo apunta a que sea nuevamente Hirving Lozano, tal como sucedió contra Gales, para no alterar el esquema que tendrá mucha similitud pese a la derrota del sábado.

“Alterar o no el once no garantiza el éxito, nosotros tenemos un plan respecto a cada una de las giras. Seguimos con el mismo plan de siempre con el cual el equipo que salga a jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales”, explicó.