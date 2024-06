La Selección Mexicana de futbol categoría Sub 23 sufrió demás este viernes, pero logró superar al equipo representativo de Arabia Saudita por marcador de 3-2, en el Torneo Maurice Revello que hace algunos años era conocido como Esperanzas de Toulón .

México con este resultado llegó a 6 puntos y es segundo lugar del Grupo ‘A’ del torneo solo debajo de Costa de Marfil Sub 20 con el mismo número de unidades, Arabia Saudita tiene 3 puntos, Francia Sub- 20 y Corea del Sur no tienen unidades todavía.