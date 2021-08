El equipo femenil de Mazatlán FC no ha podido mejorar su paso en el torneo y ya ahora tiene cuatro derrotas en fila.

Mazatlán FC cayó en calidad de visitante 0-5 ante la escuadra de León.

“El equipo ha resentido las malas noticias, porque desde la pretemporada tenemos varias bajas, se nos lesionó Melisa Ramos, se nos lesionó Monique Burgess, luego Melissa Arredondo y luego lo de María Tarango que fue una lesión muy grave porque estará fuerte todo el año”, dijo Miguel Hernández, director técnico del cuadro mazatleco.

“Y más allá de que pega en el ánimo, nos ha cortado ese funcionamiento colectivo y que no se note nuestras bajas no ha sido nada fácil, las muchachas están poniendo todo de su parte para que no se noten las ausencias, pero se ha complicado todo por ese tema”.

El director técnico porteño reconoció el mal funcionamiento de su equipo durante todo el partido.

“Por momentos dejamos de trabajar en lo colectivo, nos costó caro esa parte, me parece que el equipo tuvo varias imprecisiones, pero en el trabajo colectivo tuvimos ese desajuste que no nos ayudó cuando nos metieron los goles a balón parado”.

La directiva le ha dado la confianza al trabajo de Hernández y lo sigue respaldando.

“De los resultados nos habíamos acostumbrados a seguir sumando, el torneo pasado con todas las de arriba solo perdimos con Rayadas y ahora nos toca esta parte de volver a rearmarnos, pero en ese inter el torneo está encima y no nos permite ese tiempo de ajustarnos en lo colectivo.

“La directiva ha hablado conmigo, de que hay que insistir con el plantel y encontrar ese trabajo que nos permita sumar”.