MONTERREY._ El director técnico de Tigres de la UANL, Miguel Herrera, fue traicionado por su subconsciente durante entrevista que provocó un estallido de comentarios en redes sociales.

Y es que en una charla con el programa Pasión Futbolera, el estratega confundió al jugador de Chivas, Alexis Vega, nada menos que ¡con el actor mexicano Alexis Ayala!

En dicha entrevista se le cuestionó a “Piojo” Herrera sobre el talento de los futbolistas mexicanos, por lo que comenzó a hablar sobre el jugador del Rebaño, señalando que es uno de los atacantes que más le gustan en la cancha en la actualidad; sin embargo, cada vez que se refería a él decía el nombre de Alexis Ayala.

“Hay jugadores muy atractivos en la liga mexicana, jóvenes que están levantando la mano, me encanta Alexis Ayala, es un jugador que me parece está cerca de explotar, de ser el jugador que todos creemos que puede ser, va en un buen proceso. Me encanta Alexis Ayala, pero tengo un equipo muy completo”, dijo Herrera.