En una jornada llena de emociones, el enfrentamiento entre los Xolos de Tijuana y el Cruz Azul dejó más que goles y jugadas memorables. La polémica estalló en el túnel de vestuarios después del pitido final, cuando el entrenador de los Xolos, Miguel Herrera, y el director deportivo del Cruz Azul, Iván Alonso, protagonizaron un tenso intercambio de palabras y empujones.

DECLARACIONES EXPLOSIVAS DE MIGUEL HERRERA

La chispa que encendió la polémica se originó en unas declaraciones previas de Miguel Herrera, en las que cuestionó la trayectoria de Iván Alonso. Herrera no dudó en referirse a Alonso como “un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca”. Además, señaló que la gente del Pachuca salió a criticarlo fuertemente y que salió peleado con ellos en el pasado diciembre.

Herrera continuó con sus críticas, comparando la oportunidad que tuvo Nicolás Larcamón en México y cuestionando por qué no se le dio la misma oportunidad a técnicos mexicanos como el Potro Gutiérrez, campeón sub 20, quien solo tuvo tres o cuatro partidos en la primera división antes de ser despedido.

“Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo”, dijo Herrera en diciembre pasado”.

Además, agregó: “¿Por qué aparece un Nicolás Larcamón en México? Ojo, no estoy criticando su forma de trabajar, sino que estoy explicando por qué llega sin haber hecho grandes cosas a México. ¿Por qué no aparece la oportunidad? Ahí está el Potro Gutiérrez, campeón sub 20 y solo tuvo una oportunidad en primera división. Le dieron tres o cuatro partidos y lo corrieron para traer a otro”.

RESPUESTA DE IVÁN ALONSO: ACUSACIONES DE IRRESPETO

Las declaraciones de Herrera no pasaron desapercibidas para Iván Alonso, quien se acercó al Piojo para expresar su descontento. Alonso calificó a Herrera como un irrespetuoso y cuestionó quién se creía para hacer tales aseveraciones sobre su carrera, mientras que alguien del cuerpo técnico cruzazulino le dijo “enano de mierda” a Herrera.

“No voy a dejar que me falten al respeto ni a mi, ni al entrenador, ni a nadie del equipo”, exclamó el directivo de La Máquina.

La discusión se intensificó rápidamente, generando un enfrentamiento físico entre el personal técnico de ambos equipos en el túnel de vestuarios.