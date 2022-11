El “Piojo” Herrera fue destituido el pasado miércoles por Tigres , luego de cuatro torneos en los que no logró conseguir el ansiado título de la Liga MX .

“Sí, dije ‘viejo’ y me equivoqué. Es un plantel maduro y que hay que renovar. Dije ‘me puede tocar a mí o al que venga’, porque el futbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven”, explicó el estratega en entrevista con ESPN, en la cual dejó claro que dará una explicación más detallada en una conferencia que ofrecerá próximamente.

El timonel dijo estar sorprendido por la decisión que tomó la directiva, pues no se imaginaba que fueran a despedirlo de manera tan repentina.

“Esta misma cara de sorpresa la tuve yo. En casa de Mauricio Culebro (directivo de Tigres) me dijeron. Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban”, añadió.