$!Muere Carlos Albert Llorente, ex futbolista y leyenda del periodismo deportivo en México

Este martes 3 de noviembre de 2026 se reportó la muerte del ex futbolista Carlos Albert Llorente a los 83 años, quien además fue uno de los comentaristas deportivos más importantes en México. La leyenda del futbol mexicano se desempeñó como defensa central en el Club Necaxa en la década de los años 60, para posteriormente destacar en los medios de comunicación como Imevisión/TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, FOX Sports, Radio Centro y La Octava Sports, siempre siendo uno de los más fuertes críticos en el futbol mexicano.

Carlos Albert murió a la edad de 83 años. Como deportistas fue jugador de los Rayos del Necaxa entre 1961 y 1971. Fue el único club en el que militó, pero dejó importantes recuerdos ya que fue uno de los futbolistas que intentó formar un sindicato de futbolistas. Sin embargo, este esfuerzo le costó la carrera ya que los dirigentes del futbol nacional lo frenaron y le dejaron fuera del equipo, aunque este esfuerzo fue un parteaguas en la historia del deporte mexicano. Posteriormente se dedicó a ser periodista deportivo y se le recuerda porque fue uno de los primeros compañeros del periodista José Ramón Fernández en la cadena Imevisión, donde lanzaron los primeros programas de análisis deportivo.