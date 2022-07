“Me desperté con él abofeteando en la cara y forzándolo en mi boca. Le rogué que se detuviera y le dije que iba a vomitar, se rió y se limitó a forzarse en mi boca mientras yo lloraba y lo empujaba. Me desmayé y me desperté con dolor vaginal y al día siguiente sangré”, expuso la mujer.

La mujer reportó el caso, que ocurrió en junio de 2021 a las autoridades e incluso el Arsenal y la Federación de Inglaterra tenía conocimiento del caso, pero como el jugador no representaba un peligro y la mujer era mayor de 18 años de edad no tomaron medidas.

“Me dijo que no tiene que despertarme, me miró a la cara y se rió. Dije que estaba llorando frente a él y le pregunté por qué me haría eso después de que regresó a la habitación enojado porque le había enviado un mensaje de texto con la acusación. Él ha hecho esto antes. Muchas chicas saben esto. Defiéndelo si quieres”, dijo la mujer sobre los hechos de la presunta violación.

Ahora ha tomado cartas en el asunto porque afirmó que no tiene ganas de vivir y declaró que no puede volver a ser la persona que fue antes de ser violada.

“La razón por la que estoy dispuesto a hablar ahora es porque he perdido todo el amor que tenía por estar viva, me despierto todos los días confiando en los sedantes para evitar sufrir crisis nerviosas. No puedo dormir sin pesadillas, nunca podré volver a ser la persona que era antes de que me hiciera esto”, dijo la víctima.