TOLUCA._ No fue una, sino dos veces, en la que Mazatlán FC necesitó remontar en el marcador y sacar un empate importante en la casa de los Diablos Rojos del Toluca .

“Nuestro balance no fue fácil, después de jugar hace dos días en León, no fue fácil remontar dos veces el marcador en Toluca, no es sencillo y nos vamos contentos con este resultado”, dijo Hisis.

Hisis se siente tranquilo por el resultado obtenido, luego de haber caído en su pasado compromiso.

“Me quedo con lo que tenemos, que es un gran esfuerzo, el no deja de correr, que no dejamos de luchar y poco a poco vamos tomando ritmo de juego.

“En León el juego fue complicado por la cancha y aquí en Toluca logramos un buen resultado, los muchachos dejaron todo en la cancha y nos vamos contentos”.

El auxiliar técnico de los mazatlecos reconoció lo complicado de jugar a la altura de Toluca.

“Jugar en la altura no es fácil, ambos tuvimos una derrota antes de este partido, pero nos vamos con esa satisfacción de remontar dos veces y vamos a recuperarnos para enfrentar a Tigres, el próximo viernes”.