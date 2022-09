Si bien el partido estaba siendo disputado, no hubo demasiadas ocasiones ni giros de guion antes del minuto 22, momento en el que un torpe Ndombele cometió penalti al intentar despejar un balón muerto en el área.

Colombo se posicionó desde los once metros para convertir, tan concentrado que cuando batió a Meret el árbitro se vio obligado a anular el tanto porque no había dado permiso para ejecutar la pena máxima. Colombo no se lo podía creer. Ya con más nervios volvió a colocar el balón en el punto de penalti pero, en esta ocasión, Meret adivinó el lanzamiento y mantuvo el marcador con empate.

El fallo empujó al Napoli, que respiró aliviado. El doble penalti sirvió como un doble aviso para los ‘azzurri’, que metieron una marcha más y al minuto ya estaban por delante. Elmas, en un claro fallo de marcaje de la defensa visitante, se encontró un balón suelto al borde del área pequeña que, sin oposición mas allá de la del meta rival, introdujo sin problemas para poner el 1-0. Demasiado castigo para un Lecce que, eso sí, no se iba a rendir tan rápido.

Y es que en el minuto 30, ocho minutos después del penalti fallado y con un gol encajado entre medias, Colombo se desquitó de su fallo con una obra de arte en forma de zurdazo desde fuera del área. El italiano recibió entre líneas y tras un rápido giro fulminó la escuadra napolitana para devolver la igualdad en el marcador.

Con el resultado Napoli es tercero con 8 puntos y el Lecce suma su segunda unidad.